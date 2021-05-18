Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Manavgat'ta meydana gelen olayda, Mehmet Ali Bozkır isimli şahıs ailesinden kalma evi ateşe verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdehale etse de ev kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen mahalle sakinleri, evde psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu söyledikleri Bozkır'ın tek başını yaşadığını belirtti.

"SİZ YANGINI SÖNDÜRÜRSÜNÜZ"

Yangına tanık olan mahalleli tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Söylemlere göre, Bozkır, evi yaktıktan sonra bir süre seyretti, mahalle sakinlerine, ‘siz yangını söndürürsünüz’ dedikten sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

"MAHALLEDEN UZAKLAŞIRKEN YAKALANDI"

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri Mehmet Ali Bozkır’ı Şişeler Mahallesinden yaya olarak ayrılırken yakaladı. Şizofren olduğu belirlenen gencin araca binmemek için bir süre direndiği ve mukavemette bulunduğu açıklandı.

ANNE VE BABASININ ÖLÜMÜNDEN SONRA DEĞİŞTİ

Mahalle sakinlerinden aynı zamanda muhtar azası olan Özgür Hakan, 1 yıl öncesine kadar Mehmet Ali Bozkır’ın herhangi bir problemi olmadığını ifade etti. Bozkır'ın 1 yıl içerisinde anne ve babasının ölümünün ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını belirten Hakan, Bozkır'ın çevresine ve mahalledeki insanlara zarar vermeye başladığını, sık sık jandarma tarafından gelip götürüldüğünü söyledi. Mahalledeki çocukların korkusundan mahallede oyun oynayamaz hale geldiğini belirten Özgür Hakan, "Bugün evi yaktıktan sonra siz söndürürsünüz diyerek buradan uzaklaşmış. Sanırım jandarma yakalamış. Artık ev kullanılamaz hale geldiğine göre buraya gelmez. Eğer itfaiye gecikseydi yangın aşağıya ormanlık alana ve köyün içerisine gidecekti. Allah korudu” dedi.