Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 50 yıllık olduğu bildirilen 3 katlı bir binada oturan vatandaşlar, binadan kopan parçalar ve duyulan çatırtı sesleri üzerine dışarı çıktı.

Vatandaşların ihbarı sonrası ekipler olay yerine geldi ve binanın yıkılma tehlikesine karşı bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.

BİNA TAMAMEN BOŞALTILDI

Binada ikamet eden vatandaşlara önemli eşyalarını almaları için kısa bir zaman tanıyan zabıta ekipleri, kontrollü bir şekilde giriş çıkışları gerçekleştirdi.

Vatandaşlar eşyalarını aldıktan sonra ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

Bina sakinleri birden sıvaların düşmeye başladığını belirterek içeride oturanların boşaltıldığını söyledi.

BELEDİYEYE MÜRACAAT EDİLMEMİŞ

Fatih Belediyesi, binanın 50 yıl önce yapıldığını ve bugüne kadar belediyeye yıkılma tehlikesi konusunda bir müracaat olmadığını açıkladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih Belediyesi ekipleri, incelemenin ardından binanın tahliyesine karar verdi.

Tamamen boşaltılan bina, zabıta ekiplerince mühürlendi.