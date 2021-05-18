Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, Eren Gümüş isimli 14 yaşındaki genç futbolcu, idman dönüşü bindiği takım otobüsünden şu almak için indiği esnada karşı istikametten gelen aracın altında kaldı.Genç futbolcu kazanın şiddetiyle metrelerce havaya uçup sürüklendi.

Ayağında ve omuzunda kırıklar tespit edildi

Kaza sonrası, 112 ekiplerince olay yerindeki müdahaleden sonra hastaneye kaldırılan Eren Gümüş'ün yapılan tetkiklerde ayağında ve omuzunda kırıkların olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan genç futbolcunun durumunun iyi olduğu açıklandı.