Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Antakya ilçesinde devriyeye çıkan asayiş ekipleri, tarım arazisi üzerinde canlı mühre kullanılarak yapılan bir tuzak avında koruma altında bulunan saka kuşlarının yakalandığını belirledi. Tuzak kurmada kullanılan malzemeler ile birlikte yakalanan yabancı uyruklu M.H. isimli şahsa ceza uygulandı.

8 SAKA KUŞU TEKRAR DOĞAYA BIRAKILDI

Gerekli müdahalelerin yapılması için durum Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına bildirildi. Yabancı uyruklu M.H.’ye 8 bin lira tazminat 6357 lira idari para cezası olmak üzere toplamda 14.357 lira para cezası uygulandı.

Tuzak avı ile yakalanan 8 adet saka kuşu ise tekrar doğaya bırakıldı.