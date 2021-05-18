Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Yusuf K. yönetimindeki otomobil ile Balıkesir-Bursa otoyolun 160. kilometresinde önünde aynı yöne doğru seyir halinde bulunan Ufuk Y. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Sezer Sertaç hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak takla atan Ufuk Y. idaresindeki araçta yolcu olan Sezer Sertaç olay yerinde hayatını kaybetti.

5 yaralı var

Kazada yaralanan Ufuk Y. , Mehmet Yusuf K., Sevgi Yılmaz, Alper Yılmaz ve Alparslan Yılmaz olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 5 yaralının, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.