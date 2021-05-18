Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de meydana gelen olayda uyuşturucu kullandığı iddia edilen Zeynep Vural annesi tarafından eşapla boğularak öldürüldü. Cinayeti işlediği gibi polise giden annenin ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Öte yandan kadının eşi ve oğlu da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Genç kız bugün Denizli'nin Baklan ilçesinde toprağa verildi.



Olay, ilçeye bağlı Laleli Mahallesi 421 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. A.V., adındaki kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek "Kızımı öldürdüm" diyerek polis ekiplerine teslim oldu. Kadının iddialarının ardından gözaltına alınırken verdiği ifade üzerine adrese giden ekipler ise A.V.'nin kızı Zeynep Vural'ın boğularak öldüğünü belirledi. Polis öldürülen kızın babası ve erkek kardeşini de gözaltına aldı.

Babası ve erkek kardeşi şüpheli olarak ifade verdi

Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, dün anne ve kızın tartıştığını, daha sonra anne A.V.’nin kızını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli baba ve kardeş sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti.

Katil annenin ifadesi tüyler ürpertti

Anne A.V.'nin emniyetteki ilk ifadesinde kızıyla uyuşturucu kullandığı için sık sık kavga ettiklerini, bazı günler eve gelmediğini, olay günü de aynı sebepten mutfakta tartışmaya başladıklarını, boğuşma sırasında yere düştüklerini boynunda bulunan eşarbı alıp kızını boğduğunu, mutfaktan odasına taşıdığını ve gece eşi ve oğlu uyuduktan sonra bir süre kızının yanında kaldığını ertesi gün de eşine durumu anlattığını emniyete giderek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.



Cenazesi Denizli'ye defnedildi

Genç kız için Denizli'nin Baklan ilçesi Konak Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı. Cenaze, mahalle mezarlığında defnedildi.

Anne tutuklandı, diğerleri serbest

Zanlılardan anne A.V. sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, baba S.V. ve oğlu Ö.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





