Ardahan merkeze bağlı Çeğilli köyü ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak kapatıldı.
Valilik açıkladı: Temaslı kişiler çok fazla
Valilikten yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Ardahan'a bağlı Çeğilli ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.
Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrollü olarak yapılırken, toplu olarak yapılan ibadetler ve faaliyetler ertelendi.
18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.
En fazla vaka Erzurum'da Bakan Koca 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en fazla vaka sayısının olduğu il Erzurum oldu.
Vaka artışı sebebiyle Ardahan'da iki köy kapatıldı
Açıklama Ardahan Valiliği tarafından yapıldı. Vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Ardahan'a bağlı Çeğilli ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köyleri karantinaya alınarak kapatıldı.
Ardahan merkeze bağlı Çeğilli köyü ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak kapatıldı.
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