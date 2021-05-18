Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahattin Karaboya'nın inşaat işlerinde çalıştığı öğrenilirken arkadaşları tarafından 15 gündür de arandığı ortaya çıktı.



Eve giren arkadaşları cesedini buldu

Kendisinden günlerce haber alamayan arkadaşları son çarek olarak Karaboya'nın, Diliskelesi Mahallesi 712 Sokak'ta yalnız yaşadığı evine gitti. Kapıyı zorlayarak açan arkadaşları eve girdikleri gibi korkunç manzara ile karşılaştılar. Bahattin Karaboya'nın öldüğünün tespit edilmesinin ardından cesedi Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.