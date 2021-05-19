Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de meydana gelen olayda, Yaklaşık 3 yıl önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Nazlı Ö. aile evine dönerek baba Ayhan Ö. ile yaşamaya başladı. Nazlı Ö., boşanma sonrası da eski eşi Nuri A. tarafından rahatsız edilmeye devam edildi.

TÜFEKLE VURDU

Mahkeme ve aile konuları bahaneleriyle Nuri A. tarafından tacizlerin sürmesi üzerine Nazlı Ö.'nün babası Ayhan Ö., eski damadıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetinin artıp kavgaya dönüşmesiyle Ayhan Ö., eski damadını tüfekle vurup yaraladı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Nuri A., müdahale altına alındu. Olayla ilgili inceleme sürerken, Ayhan Ö.'nün gözaltına alındığı kaydedildi.