Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmetli ilçesinde meydana gelen olayda, 31 Ocak saat 17.00 sıralarında yaşanan feci olayda peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu.

1'İ UYUŞTURUCUDAN, 3'Ü İNTİHAR ETMİŞ

Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda gençlerden Ümit Zangal'ın (20) kullandığı uyuşturucu maddeden hayatını kaybettiği, Muharrem Zengin (22), Serkan Zangal (23) ve Neşet Dalgın'ın (24) ise av tüfeğiyle intihar ettikleri açıklandı. 4 gencin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı da ortada bir suç ve suçlu bulunmadığı belirtilen raporun ardında 'kovuşturmaya' yer olmadığına karar verdi.

3 GENÇTEN ALINAN SVAPLARDA ATIŞ ARTIKLARI BULUNDU

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda olay yerinde bulunan 4 adet 12 kalibre av fişeği kartuşunun olay yerinde bulunan kırma av tüfeğinden atıldığı, Muharrem Zengin, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın'ın sağ el, sol el, yüz ve elbise üzerinden alınan svaplarda atış artıklarının bulunduğu tespit edildi. Raporda ayrıca olayda hayatını kaybeden Ümit Zangal ile olay yerinin ilk görgü tanığı olan Deniz Cüvelek'e ait svaplarda ise atış artığı bulunmadığı belirtildi. Hazırlanan raporda, olayda kullanılan tek kırma tüfek ile olay yerinde bulunan 45 ADB 481 plakalı araçta ise başka birine ait parmak izinin tespit edilmediğine de dikkat çekildi. Cinayet şüphesi üzerine yapılan DNA incelemesinde ise 4 gencin de alınan tırnak arası örneklerinde İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede herhangi bir ikinci kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı kaydedildi.



Olayda hayatını kaybeden gençlerden Serkan Zangal Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın ise ölmeden kısa süre önce çektikleri 'veda' videosu ortaya çıkmıştı.