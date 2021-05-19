Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Silivri'de bir grup genç, arkadaşları Mertcan K’nin (23) doğum gününü erkenden kutlamak için sahilde bir araya geldi.

Bu sırada oradan geçen başka bir grupla doğum günü kutlamasına katılan gençler arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüşürken bıçağını çeken Alican A., Mertcan K. ve kardeşi M.K.’yi (17) yaraladı.

Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mertcan K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybedetti, kardeşi M.K’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan K. doğum günü olan 19 Mayıs’ta toprağa verilirken, olayın gerçekleştiği gün gözaltına alınan Alican A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki gencin bıçaklandığı kavga çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



