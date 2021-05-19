Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kavgada Murat Ç. evdeki tadilatın ardından oda seçimi yüzünden tartıştığı kardeşi Yunus Ç.'yi (25) av tüfeğiyle öldürdü. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Biri toprağa diğeri cezaevine girdi

Gözaltına alınan abi Murat Ç.'nin (35) Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kardeşi ise otopsi işlemlerinin ardından defnedilecek.