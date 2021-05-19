Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kocası ile tartışan kadın daha sonra baltalı saldırıya uğradı. Can havli ile kendini kilitlediği evinde Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanarak hayata tutundu. Uygulama sayesinde çok sayıda ekip olay yerine çok kısa bir sürede intikal edip, baltalı saldırganı etkisiz hale getirdi.



İhbardan 5 dakika sonra olay yerindelerdi

KADES'ten kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polisler, olay yerine 5 dakika gibi kısacık bir sürede ulaştı. Akpınar Mahallesi’ne giden ekipler kendisini eve kilitleyen bir kadın ve dışarıda eli baltalı saldırgan kocayla karşılaştı.



Saldrıgan koca ayağından vurularak yakalandı

Suriye uyruklu eşi H.A.’ya (33) baltayla saldırmaya çalışan öfkeli koca B.S.’yi (36) sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri B.S.'nin kendilerine de baltayla saldırması üzerine önce havaya iki el ateş etti ardından ayağından vurdu. Ayağından yaralanan B.S. evin deposundan aldığı bıçakla yeniden polislere saldırmak isterken çok sayıda polis tarafından B.S. etkisiz hale getirilerek Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Korkudan kendisini eve kilitleyen H.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



KADES nedir?

KADES, kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla yapılmış resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan uygulama, kadınlar ve çocuklar için acil müdahale uygulamasıdır.

Yardım tek tuşla geliyor

Kadınları korumak amacıyla yapılan bu akıllı telefon uygulaması sayesinde, herhangi bir kadın, herhangi bir durumdan dolayı, birinden şiddete maruz kalıyorsa, tek bir tuşla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.



KADES uygulaması nasıl indirilir?

KADES uygulamasını, Google Play Store ve Apple Store marketlerinden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra T.C. Kimlik Numaranızı girerek ve EGM'den telefonunuza gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilirsiniz.