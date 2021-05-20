Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de yeni tip koronavirüse yakalanan ve hamileliğinin 26'ncı haftasında sezaryenle doğum yapan anne, tedavisinin ardından hastaneye gelerek kızını ilk defa gördü.

Hamileliği sırasında Covid-19'a yakalanan 29 yaşındaki Zeliha Hısım, geçen ay Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumu kötüleşince tedavisine yoğum bakımda devam edildi. Entübe edilen Hısım'ın hayati tehlikesi sebebiyle sezaryenle doğuma karar verildi. Annesinin hamileliğinin 26'ncı haftasında dünyaya gelen ve “Ayşe” adı verilen bebek, kuvözde tedaviye alındı. Yaklaşık iki hafta önce sağlığına kavuşup taburcu edilen Zeliha Hısım, tedbir için hastanede tutulan bebeğine uzun bir aranın ardından kavuştu. Koruyucu tedbirler alınarak kızını gören anne, iki hafta sonra bebeğine dokunmanın mutluluğunu yaşadı.