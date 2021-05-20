Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedavisi sebebiyle yıllardır Adıyaman’dan gelip gittiği İstanbul’a 15 yıl önce ailesiyle yerleşen ve fotoğraflarla tanıdığı Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ni gezebilme hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen Medine Süzen, bu talebini sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’a iletti.İmkânsız gibi gördüğü talebine karşılık bulan Süzen, Başkan Dursun’un talimatı üzerine Sultangazi Belediyesi ekiplerince Ramazan Bayramı’nda evinden ambulansla alınarak Ayasofya Camii’ne götürüldü. İhtişamından etkilendiği camiyi Türkiye Diyanet Vakfı ekipleriyle gezen ve caminin tarihi hakkında bilgi alan Süzen, bir mesajla gerçekleşen hayalini cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ayasofya ziyaretinin ardından evine gittiği Süzen’e, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi fotoğrafının olduğu bir tabloyu hediye etti.