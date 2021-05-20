Tedavisi sebebiyle yıllardır Adıyaman’dan gelip gittiği İstanbul’a 15 yıl önce ailesiyle yerleşen ve fotoğraflarla tanıdığı Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ni gezebilme hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen Medine Süzen, bu talebini sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’a iletti.İmkânsız gibi gördüğü talebine karşılık bulan Süzen, Başkan Dursun’un talimatı üzerine Sultangazi Belediyesi ekiplerince Ramazan Bayramı’nda evinden ambulansla alınarak Ayasofya Camii’ne götürüldü. İhtişamından etkilendiği camiyi Türkiye Diyanet Vakfı ekipleriyle gezen ve caminin tarihi hakkında bilgi alan Süzen, bir mesajla gerçekleşen hayalini cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ayasofya ziyaretinin ardından evine gittiği Süzen’e, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi fotoğrafının olduğu bir tabloyu hediye etti.
Doğuştan engelli kadının Ayasofya hayali gerçek oldu
20.05.2021 - 03:22 | Son Güncelleme: 20.05.2021 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğuştan bacakları olmayan 41 yaşındaki Medine Süzen’in fotoğraflarına bakarak özlem duyduğu Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ni görebilme hayali gerçek oldu.
Etiketler : ayasofya,Medine Süzen,
790393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790393.aspx
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