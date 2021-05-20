Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul'da DEAŞ terör örgütüyle ve çatışma bölgeleriyle ilişkili işilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adresler didik didik arandı.
BİRÇOK ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon sonucu adreslerde yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.