Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Gülyazı köyündeki Kirsa Vadisi'nde iki bölüm halinde yaklaşık 10 bin metrekare alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede ziyaretçilerine adeta görsel şölen oluşturuyor. Halk arasında "ayı gülü" ya da "kızıl lale" olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Türkiye'de koruma altında tutulan türlerden biri.

CEZASI 80 BİN 465 LİRA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gizli noktalara kurulan fotokapan sistemiyle korunan çiçeği koparana 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.

Kisra Vadisinin belirli noktalarında her yıl Mayıs ayının ilk haftasından Haziran ayının ilk haftasına kadar bir aylık bir sürede bir tabiat harikasının oluştuğunu aktaran Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, koyu kırmızı gülleri ve koyu yeşil renkleri ile bu vadide bu zamanlar muhteşem bir görsel şölen oluştuğunu, her gülün göbeğinde bir arı bulunduğunu, arıların güllerin tadını alırken kendilerinin de görsel şöleninden faydalandıklarını anlattı. Bu yeri herkesin görmesi gerektiğini belirten Başkan Erol, ortamın pozitif bir enerji verdiğini ve insanın mutluluğuna mutluluk kattığını ifade etti. Güller için özel bir bakımın olmadığına değinen Erol, bunun doğanın bir ikramı olduğunu ve belirli noktalarda öbekler halinde 5 bin metrekare, 3 bin metrekarede oluşan öbeklerin bulunduğunu söyledi. Erol, "Bu güzellik Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından bilinen nokta. Bura ile ilgili tüm bilgiler resmi kurumlara aktarıldı. Özel bir korumayı gerektirmiyor. Geçtiğimiz yıllarda koruma altına alındığı için yıllara göre değişen oranlarda zarar verenler için cezai işlem uygulanıyor. Asfalt yola yaklaşık 30 -40 metre uzaklıkta ulaşımı kolay. Özellikle fotoğraf tutkunları bu alana bekliyoruz. Biliyoruz ki çok güzel kareler yakalayacaklar” dedi.

KORUMA, GÖNÜLLÜLER TARAFINDAN YAPILIYOR

Kızılören vatandaşlarından Ali İşleyen ise gönüllü olarak şakayıkları gönüllü olarak takip ettiğini ve kontrol ettiğini belirterek, Kızılören ilçesinin en güzel yerlerinden bir yerde bulunduklarını, koruma altına alan güllere kimsenin zarar vermediğini, herkesin koruma altında olduğunu bildiğini ifade etti. Hobilerinin dağlarda doğada gezmek olduğunu söyleyen İşleyen, geliş gidişleri takip ettiklerini, buralara da devlet adına birazcık da olsa katkılarının olması açısından gönüllü olarak takip edip izlediklerini aktardı.