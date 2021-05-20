Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda, sokak ortasında özel bir okulda öğretmen olan A.N.S (26), birlikte yürüdüğü T. T. tarafından tabanca ile vurularak katledildi. Genç öğretmenin öldüğünü anlayan T.T. saldırının ardından intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖĞRETMENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri öğretmen A.N.S'nin hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı T.T. ise 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tedavi altına alınmak üzere kaldırıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından talihsiz öğretmenin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın duyulmasınına ardından suç mahaline gelen öğretmenin yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.