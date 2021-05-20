Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi." ifadelerine yer verildi.