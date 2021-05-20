Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi." ifadelerine yer verildi.
Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
20.05.2021 - 13:38 | Son Güncelleme: 20.05.2021 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
790445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790445.aspx
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