Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tut Kaymakamı Muhammed Tugay ilçede 10 gündür virüs vakalarının sıfırlandığını açıklayarak; "Vaka sayılarının sıfırlanması dolayısıyla başta sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma teşkilatı, denetim ekipleri ve süreçte kamu görevlilerine destek olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlarımızın tedbirlere uymasını rica ediyoruz

Alınan tedbirlerimizde herhangi bir esnekliğe gitmeden, genelgeler doğrultusunda denetimlerimizin devam edecek. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymaya devam etmesini rica ediyoruz