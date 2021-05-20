Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berat Genç (16) ve Ali Kutlu (16) adlı iki arkadaş sıcaktan bulanılınca soluğu Çambaşı Yaylası'nda bulunan Kabalak Göleti'nde aldı. Gölete giren iki arkadaş bir süre sonra çırpınmaya başlayarak gözlerden kayboldu.



Cesetleri su altı ekibi buldu

Vatandaşların jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ekibi kaybolan çocukları aramaya başladı. Ekipler, 2 çocuğun da cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından göletten çıkardı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

