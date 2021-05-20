Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntüler Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinden geldi. Seyir halinde olan piknik tüpü dolu kamyonun kasa kapağı bir anda açıldı. Kapağın açılması nedeniyle kasada yüklü onlarca piknik tüpü peş peşe yola savruldu.



Tüplerden biri patladı iddiası

İddiaya göre, yola düşen piknik tüplerinden biri patladı. Olayın meydana geldiği anda trafik yoğunluğunun az olması olası bir faciayı önlerken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.