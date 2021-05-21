Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 13 yaşındaki Y.Ö ile 14 yaşındaki F.Y tinerle oynarken ellerindeki tiner patladı. Patlama esnasında çocukların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çocuklar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTA YAKINLARI ARASINDA TARTIŞMA

Hastane önüne gelen yakınlar arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken ekiplerin müdahalesi sonucu yaşanan tartışma son buldu. Polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay sonrası konuyla ilgili inceleme başlatıldı.