Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Vakkas Orhan, ticaret için 2011’de Suriye’ye gitti. Burada çıkan iç savaşın ardından Orhan, çeşitli suçlamalar yöneltilerek tutuklandı ve Halep’teki bir cezaevine konuldu. Bir süre tek kişilik hücrede de kalan Türk iş adamı, yaklaşık 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Hatay’da, 18 Mayıs’ta Türk yetkililere teslim edilen Orhan, önceki gün Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesiyle buluştu. Şahsı, eşi Ayşe Orhan, kızı, oğlu, torunları ve akrabaları karşıladı. Yıllar sonra gerçekleşen kavuşmada duygusal anlar yaşandı, aile gözyaşlarına hâkim olamadı. Suriye’de kötü şartlarda tutulduğunu ve aç bırakıldığını anlatan Vakkas Orhan “Gitmeden önce 80 kiloydum, orada 35 kiloya kadar düştüm. Fiziki ve manevi baskılar gördüm ancak hiç umutsuzluğa kapılmadım. Ailemi ve vatanımı çok özledim” diye konuştu. Eşi Ayşe Orhan ise “10 yıllık hasret sona erdi” dedi. Kızı Fadime Orhan da “Yıllar sonra ilk defa bayramı yaşıyoruz. İnsanın en sevdiği ve değerli varlığı yanında olmalıymış. Tek önemli şey bu” ifadelerini kullandı.