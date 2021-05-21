Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 4 çocuk annesi Afganistan uyruklu kadın (33), bebeğinin ölmesi için yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki müstakil evin çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. F.G'nin atlayış esnasında ayağının çamaşır ipine takılmasıyla sert bir biçimde düşmesi engellenmiş oldu. Daha önce de fare zehiri ile benzer bir eyleme kalkışan kadın, olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle uygulanan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, bebeğin ise hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.