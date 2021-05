Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de onlarca tekne fırtına sebebiyle batarken, ağaçlar ve bazı evlerin çatıları uçtu. Yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı.

GEZİ TEKNELERİ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Ayvalık’ta şiddetli rüzgar milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale getirdi. Fırtına esnasında batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişi an be an kameralara yansıdı. İlçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü.