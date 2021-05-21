Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depo ve sığınak olarak kullanılıyordu

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Mayıs 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanında bulunan depo ve sığınak olarak kullanıldığı değerlendirilen noktalarda 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 6 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 238 adet 7.62 mm çapında AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 571 adet 7.62 mm çapında g-3 piyade tüfeği fişeği, 81 adet 7.62 mm çapında BKC makineli tüfeği fişeği, 63 adet 7.62 mm çapında keskin nişancı tüfeği fişeği, 9 adet sevk fişeği, 8 adet sevk fişeği parçası, 1 adet RPG-7 roketatar nişangahı, 1 adet anti personel mayını, 6 adet el bombası, 1 adet kurmalı keskin nişancı tüfeği, 2 adet oksijen tüpü içerisine hazırlanmış amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.