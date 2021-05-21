Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zehir tacirlerine darbe vuruldu. Güvenlik güçleri, Yüksekova ilçesine bağlı Bölük köyüne düzenlediği hava destekli operasyonda toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. .Hakkari Valiliği "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam edeceğine söyledi.