Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zehir tacirlerine darbe vuruldu. Güvenlik güçleri, Yüksekova ilçesine bağlı Bölük köyüne düzenlediği hava destekli operasyonda toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. .Hakkari Valiliği "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam edeceğine söyledi.
Hakkari'de toprağa gömülü eroin bulundu
21.05.2021 - 23:06 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari Yüksekova'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı operasyonda toprağa gömülü kilolarca eroin ele geçirildi.
Etiketler : hakkari,eroin,uyuşturucu,
790621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790621.aspx
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