Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan fırtınada içinde bulunduğu tur teknesi batan ve denize atlayarak kurtulan Bayram Rıdvan Demircan korku dolu anlarını anlattı.

Acaba ölecek miyim korkusu

“Bu sabah gerçekten son zamanlarda gördüğüm en korkutucu şeyleri yaşadım. Sabah teknede bir ses ile uyandım. Korkutucu bir şeydi. Bir sesle uyanıyorsunuz ve acaba ölecek miyim korkusu gerçekten çok kötü.

Bu kadar korkuya dayanamadım atladım

O sırada teknedeyim atlayayım mı? Atlamayayım mı? Acaba gideyim mi gitmeyeyim mi? Acaba gitsem kötü mü olur diyorum. Bu kadar korkuya dayanamadım atladım. Bir beş dakika daha kalsam ben de burada gidebilirdim. Bütün eşyalarım içerdeydi ama olsun. Cana geleceğine mala gelsin. Hepimiz üzgünüz”

Neler olmuştu?

Çamlık ve Armutçuk Mevkileri'nde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı. Ayvalık'ta rüzgarın şiddeti 50 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale geldi. 1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan gezi teknecileri büyük şok yaşadı