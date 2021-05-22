Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaca'da bir kedi çift başlı bir yavru dünyaya getirdi. Gülderen Serçek, "Geçtiğimiz günlerde bir sokak kedisi eve geldi. Hamile olduğunu anladık, doğum yaptıktan sonra baktık, besledik. Yerdeki yavrulardan bir tanesini annesi kabul etmiyordu. Baktığımda yavrunun 2 burnu, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu gördüm" dedi.

Sosyal medyadan duyurduk

Annesinin yavru kediyi kabul etmediğini belirten Gülderen Serçek, “Sosyal Medya’da duyurduk. Ardından veterinerde çalışan yeğenim yavruya süt tozu vermemizi söyledi.

Yaşaması zor

Ertesi sabah da arayıp, yavruyu alıp bakacaklarını söyledi. Şu anda veteriner bakıyor ama yaşamasının zor olduğunu belirtiyorlar” diye konuştu.