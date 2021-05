Türkiye Gazetesi

Döndü Bahargülü, takip ettiği dizi olan “Akasya Durağı” adlı dizide taksi şoförlüğü yapan “Melahat” isimli karakterden etkilenerek, 10 yıl önce başlayan taksicilik yapma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Bir süre önce banka kredisiyle otomobil alan Döndü Bahargülü, otomobilini ticari taksiye çevirdi.

Önceleri oğlunun çalıştırdığı ticari taksiyi, oğlu askerlik hizmetini yapmaya gidince kendisi devralan Bahargülü, “Tek hayalim taksicilik yapmaktı. Diziden çok etkilenmiştim. Bende taksi şoförü olma hayali kurdum. Rabbim bana da bu hayalimi nasip etti." dedi.

"HAYATIN HER ALANINDA KADINLAR VAR"

Kadınların, istediklerinde her şeyi başarabileceğini vurgulayan Bahagürlü, "Oğlum taksicilik yapıyordu. Askere gidince işin başına ben geçtim. Kadınlar hayatın her alanında var. Ben buna kendimi örnek gösterebilirim. Müşterilerim gayet memnun." ifadelerini kullandı.

Şaşıranların olduğunu ancak destek verenlerin de olduğunu söyleyen kadın taksici, "Bazen şaşıranlar oluyor. İşimi çok seviyorum” dedi.

Döndü Bahargülü ile yolculuk yapan Emre Karadal isimli müşterisi ise, “Direksiyonu, trafik kurallarına uyması gayet başarılı. Kadınların hayatın her alanında çalışması gerektiğine inanıyorum. Döndü hanım da işini gayet başarılı yapıyor. Hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.