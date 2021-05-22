Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki S.K. adlı kadın, sosyal medya hesaplarını çaldığını iddia ettiği arkadaşı 25 yaşındaki E.B. ile kavga etti.

Kavga sonucu yaralanan ve merdivenlerden düşen E.B. adlı kadın hastanelik oldu.

'SOSYAL MEDYA HESAPLARIMI ÇALDI' İDDİASI

S.K., polise telefon açıp ihbarda bulunarak 'sosyal medya hesaplarını çalıp kendisini dolandırmak istediğini' ileri sürdüğü E.B adlı kadını yakaladığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.B. adlı kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.K. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.