Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde D100 Karayolu Eşme Kavşağı’nda yatsı namazını camide kılmak için evinden çıkan Halil İbrahim Doğru (73), D100 Karayolu’nun karşısına geçmek isterken, Ankara istikametinde seyir halinde olan H.D. idaresindeki tırın çarpması neticesinde hayatını keybetti. Acı olayın ardından ortaya çıkan gerçek duyanları kahretti.

BABASIYLA AYNI SONU YAŞADI

Kazanın ardından tır sürücüsü H.D. olay jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Halil İbrahim Doğru’nun cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Eşme Mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Halil İbrahim Doğru’nun babası Hüseyin Doğru’nun da 37 yıl önce aynı yolda bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

HER HANEDEN EN AZ BİR KİŞİ VEFAT ETMİŞ

Halil İbrahim Doğru’nun öldüğü yolda, ışık ihlali yapan sürücüler sebebi ile çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini söyleyen Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, D100 Karayolu üzerinde Eşme Mahallesindeki bin haneden her birinde bugüne kadar en az bir kişi vefat ettiğini bildirdi. Dün akşam da Halil İbrahim Doğru'nun yatsı namazına çıkarken tırın ışık ihlali yapması sebebi ile vefat ettiiğini anlatan muhtar, kalıcı bir çözüm istediklerini ifade etti.