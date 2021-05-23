Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray’da kuaförlük yapan 24 yaşındaki Muhammet Yörük, dükkanında bitcoin ile tıraş yapmaya başladı. Müşterilerine bitcoin ödeme seçeneği de sunan Yörük, birçok müşterisinden yaptığı tıraşın karşılığını bitcoin olarak alıyor.

"Gelen müşterimizin yüzde 30’u bununla ödemeyi yapıyor"

"Türkiye’de biliyorsunuz ki birçok yerde bitçoin kullanılmaya başlandı. İnsanlar buna rağbet ediyor. Gelen müşterimizin yüzde 30’u bununla ödemeyi yapıyor. Bizim de sanal bir cüzdanımız var oluşturduğumuz. Bu cüzdanla müşterilerimizden gelen parayı kullanmıyoruz, kendimiz için yatırım amaçlı kullanıyoruz. Çünkü daha tam anlamıyla bitcoinin insanlar farkında değil, yani biz şuan sadece bitcoin ile alışveriş yapmıyoruz ve bitcoinin alt coinlerini de kullanıyoruz"