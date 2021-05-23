Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 68 kişi gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen ve aralarında çete lideri Murat A’nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı muhtemel bir operasyonda el koyulmasın diye Bitcoin’e çevirdikleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin adına açılmış, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen Türk lirasının kripto para birimlerine dönüştürülerek kullanıldığı anlaşılan 2 cüzdan numarası saptandı. Birinci cüzdandaki finansal hareketliliğin yaklaşık 850 Bitcoin (BTC) (46 milyon 246 bin 691 dolar), 2. cüzdandaki finansal hareketliliğin ise 3142 Bitcoin (BTC) (171 milyon 107 bin 841 dolar) olduğu ve hâlen hesaplarda 682 bin 665 dolar bulunduğu anlaşıldı.