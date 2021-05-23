Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki H.N., evde bulunan silahla oynamaya başladı.

SİLAH ATEŞ ALDI, ANNE YARALANDI

O esnada silahın bir anda ateş alması sonucu anne Y.N., ayağından vuruldu.

Evde bulunan diğer aile üyeleri Y.N.’ye ilk müdahaleyi yaptı ve ekipleri arayıp ihbarda bulundu.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ayağından vurulan anne, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri 15 yaşındaki H.N.'yi evde konuşarak sakinleştirmeye çalışırken, ekipler evde ve silahta inceleme yaptı.

H.N., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan anne Y.N.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.