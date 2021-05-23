Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Gaziosmanpaşa polisi bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, daha sonra içeride bulunanlar hakkında cezai işlem uygulamaya başladı.

OKEY OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, okey oynamaya devam etti.

Baskında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kıraathane sahibi dahil 7 kişiye toplam 24 bin 283 TL idari para cezası uygulandı.

Cezai işlem yapılma esnasında vatandaşın masa oyununa devam etmesi dikkat çekti.