Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir benzinliğin güvenlik kamerasına yansıyan ve izleyenleri şoke eden olay Yozgat'da yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan o dehşet anları kısa süre içerisinde çok sayıda tepki ve yorum aldı.

Görüntülerde, isminin Şevket Türksoy olduğu öğrenilen şahıs bir benzinliğin marketinde yanındaki kadını defalarca darp ederek boğazına bıçak dayıyor.

SADECE İZLEDİLER

Marketin ortasında gerçekleşen olayda dövülen talihsiz kadın yere düştükten sonra da darp edilmeye devam ediliyor. Sadece birkaç adım uzağında bulunan market çalışanı kadın kasiyer ve benzinliğe gelen müşteriler ise olaya tepkisiz kalıyor.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ALIŞVERİŞE DEVAM ETTİLER

İlk birkaç saniye olayı izleyen kadın kasiyer daha sonra hiçbir şey olmamış gibi müşterilerle ilgilenip, para saymaya devam ediyor. Yerdeki kadının etrafından dolanan bir müşteri de istifini bozmadan alışverişe devam ediyor.