Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 2 ticari taksiyi takibe aldı.

TİCARİ TAKSİ TUTMUŞLAR

Yapılan takip ve çeşitli çalışmalar sonucu Edirne güzergahını kullanarak İstanbul istikametine göçmen sevkiyatı yapan 59 T 0294 plakalı ve 59 T 0144 plakalı 2 ticari taksi Karadeniz Mahallesi Yağcı bağlantı yolu üzerinde durduruldu. Her iki araç içerisinde yapılan kontrollerde toplam 11 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri Y.I. ve S.G. de gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Düzensiz göçmenler Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra İl Göç İdaresine teslim edilecek.