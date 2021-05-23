Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste yaşanan olayda, karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısızca bulan kadın yolcu yerini değiştirdi. Yer değişimi sonrası kadın yolcunun erkek yolcuya tepki göstermesi ile tartışma başladı. Karşılıklı hakaretleşmelerin yaşandığı tartışmada kadın yolcu, önünde oturan yolcunun bacak bacak üzerine atmasına tepki göstererek “Terbiyesiz, karşına geldim oturuyorum. Ben bir bayanım, senin karının kızının yanında böyle otursunlar" dedi.

DİĞER YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını, sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi. Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı.

BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER

Tartışma esnasında iki yolcunun da maskelerini çıkarıp birbirlerine tükürmeleri dikkatlerden kaçmadı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.