Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bazı özel programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
23.05.2021 - 17:33 | Son Güncelleme: 23.05.2021 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erdoğan,
790832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790832.aspx
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