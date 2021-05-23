Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar, Mersindere Mahallesi, Mavişehir sahilinde denizde bir cisim gördükleri yönünde yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Didim Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin ölü yunus balığı olduğunu fark etti. Sahilden kaldırılan yunusun ölüm sebebi araştırılıyor