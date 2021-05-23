Vatandaşlar, Mersindere Mahallesi, Mavişehir sahilinde denizde bir cisim gördükleri yönünde yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Didim Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin ölü yunus balığı olduğunu fark etti. Sahilden kaldırılan yunusun ölüm sebebi araştırılıyor
Didim sahilinde ölü yunus bulundu
23.05.2021 - 21:22 | Son Güncelleme: 23.05.2021 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Didim ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.
Etiketler : Aydın,Didim,yunus,
790849 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790849.aspx
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