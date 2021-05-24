Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Çakar ile birlikte emniyet şeridi ihlalini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

SİREN VAR, HASTA YOK!

Denetimler kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan 2 ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan 1339'ar lira ceza kesildi.

Futbolcu Âdem Büyük'ün eşi çakarlı araçla gezdi, vatandaşlar isyan etti Galatasaray'dan ayrılan Âdem Büyük'ün eşi Merve Büyük, çakarlı araçta siren çala çala İstanbul'u turladı. Bu görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.