Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede ikamet eden Bayram Y. (45), Yeni Mahalle, İnönü Caddesi'ndeki bir bankadan para çekti. Ardından evine doğru yola koyuldu. Arkasından gelen Abdülbaki G'nin kendisini takip ettiğini düşünerek tartıştı. Olay kısa sürede alevlendi, kavga çıktı. Bayram Y. belinden çıkardığı tabanca ile Abdülbaki G'yi göğsünden vurdu. Ağır yaralanan şahıs, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Bayram Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.