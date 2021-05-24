Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini edindi. Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yunanistan acımadı, göçmenleri ölüme terk etti
24.05.2021 - 22:07 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Dikili açıklarından Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen göçmenler Türk karasularında kurtarıldı
Etiketler : İzmir,
790967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790967.aspx
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