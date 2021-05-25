Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’ya dağ tırmanışı için gelen Ukrayna vatandaşı Yana Kryvosheıa’dan 20 gündür haber alınamıyor. 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi bölgesine çıkan 42 yaşındaki dağcı kadın, 2 Mayıs'ta annesine 'zirvedeyim' mesajı attıktan sonra kayıplara karıştı. Telefon sinyalleri en son 4 Mayıs'ta alınan kadını arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan kayıp kadının daha önce de Antalya’ya gelip tırmanış yaptığı öğrenildi.

"ANNESİNE 'BEN ZİRVEDEYİM' YAZMIŞ"

Yana Kryvosheıa’nın avukatı Ruslana Pasecınıc, Kryvosheıa'nın 1 Mayıs'ta Antalya'ya dağcılık yapmak için geldiğini belirterek, “1 Mayıs tarihinde gelip kamp kurmuş ve 2 Mayıs’ta zirveye çıkıp annesine mesaj atmış saat 11.00 civarında. Annesine ‘ben zirvedeyim’ yazmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Hiçbir problemi yoktu. Kendisini kampa getiren şoför, hiçbir sorun görmediğini, normal ve konuşkan olduğunu söyledi” diye konuştu.

ANKARA'DAN 20 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMALARA DAHİL OLDU

En son sinyalin 4 Mayıs'ta alındığını söyleyen Avukat Pasecınıc, Ankara’dan helikopterle gelen 20 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ekibinin de çalışmalara katıldığını belirterek Ukraynalı bir turistin kaybolmasına gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Herkesin seferber olduğunu dile getiren Pasecınıc, "En son telefon sinyali 4 Mayıs’ta gelmiş saat 14.00’da. En son sinyal Manavgat’ı gösteriyor ama bunun bir baz istasyonu olduğu belirlendi. Arama kurtarma ekibiyle beraber zirveye kadar ulaştık. Orada gece kalındı, ertesi gün de inildi. Drone çalışmaları da yapıldı. Çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

"UKRAYNA KONSOLOSLUĞU DA KATILDI"

Ukrayna Konsolosluğu’nun da konu ile ilgili olduğuna değinen Avukat Pasecınıc, “Akşam jandarma bir toplantı yapılmış. Toplantıya kaybolan şahsın akrabaları, arkadaşları, Ukrayna Konsolosluğu katıldı. Bir özet yapıldı. Daha sonra neler yapılacağı konuşuldu. Arama çalışmaları gündüzleri devam ediyor, dağ olduğu için gece aranamıyor” ifadelerini kullandı.