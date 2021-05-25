Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da sağlık ekipleri, aşı konusunda tedirgin olan aileleri de ikna etmek için büyük çaba harcıyor.



'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ AYAĞIMIZA KADAR GELDİ'

Bursa’nın 700 yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Osmanlı köyü Cumalıkızık’ta aşı sırası gelen 76 yaşındaki Zineti Kestelli, hem yürüyemediği için, hem de yaşından dolayı aşı olmaktan çekindi. Telefonla aranan aile, aşı ekibi ve muhtarın da çabasıyla aşı olmaya ikna edildi. Zineti Kestelli, “Doktorumuz aşı olmam gerektiğini belirtti. Ama ben gidemedim. Allah razı olsun, sağlık çalışanlarımız ayağımıza kadar geldi. Herkese teşekkür ederim” dedi.



'AŞI KONUSUNDA TEDİRGİNDİK'

Aşı konusunda tedirgin olduklarını belirten Zineti Kestelli’nin kızı Zerrin ise, “Aşı konusunda biraz tedirgindik. Yapıp yaptırmamak konusunda kararsız kaldık. Bize güven verdiler. Ayağımıza kadar gelip yapmaları çok iyi oldu. Bizim burası diğer köyler gibi değil. Türkiye’ye mal olmuş her zaman turistlerin gelip gezdiği yerler. Kalabalık olduğu için de aşı olmamız iyi oldu” diye konuştu.



Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci, “Vatandaşlarımız aşı sırası geldiğinde aile hekimliklerinden veya hastanelerden randevu alarak aşılarını olmaktadırlar. Bunun dışında yaşlı, yatağa bağımlı veya yürüyemeyen hastalarımız için ise mobil ekiplerimiz tarafından aşılanmaktadırlar. Aşı sırası gelen herkesin biran önce randevu almalarını tavsiye ediyoruz. Günümüzde koronavirüse karşı en güçlü silahı aşıdır” dedi.

