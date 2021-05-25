Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Tekkeköy ilçeli Balcalı mahallesinde meydana gelen olayda, yaşananlar bir kez daha pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, amcası M. T.'yi darp edip ağır yaraladıktan sonra tutuklanan H.T., koronavirüs testi için götürüldüğü hastanede çalışanları tehdit edip, güvenlik ekiplerine zorluk çıkardı.

AMCANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Amcası M.T.'yi ailevi sorunlar nedeniyle darp ederek kafasından yaralayan H.T., Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan amca M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. H.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., adliye çıkışı cezaevine götürülürken Covid-19 testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. H.T.'nin test için sürüntü almaya götürülürken "Burnuma şey falan sokarlar, öldürürüm valla" demesi dikkat çekti. Sürüntü alınan H.T., daha sonra Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.