Açıklama Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. Polislerin şüphesi 44 düzensiz göçmeni yakalattı. Polisler, R.H. idaresindeki minibüsü kent merkezi girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yurda yasa dışı yollarla girmiş 27 Suriye, 9 Filistin, 6 Bangladeş ve 2 Eritre uyruklu yakalandı. Sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Kocaeli'nde durdurulan minibüsten 44 göçmen çıktı
25.05.2021 - 20:23 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocali kent merkezinde polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüsten 44 göçmen çıktı.
Etiketler : kocaeli,göçmen,haberler,
791099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/791099.aspx
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