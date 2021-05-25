Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. Polislerin şüphesi 44 düzensiz göçmeni yakalattı. Polisler, R.H. idaresindeki minibüsü kent merkezi girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yurda yasa dışı yollarla girmiş 27 Suriye, 9 Filistin, 6 Bangladeş ve 2 Eritre uyruklu yakalandı. Sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.