Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece'de iki günde meydana gelen olaylar herkesi şaşkına çevirdi. Dün sağlık çalışanı kızı tarafından satırla vahşice katledilen annenin başına gelenler tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Bu olaydan saatler sonra yine Küçükçekmece'de bir cinayet daha işlendi. Sebebi ise bankada para çekip evine giden şahsın arkasında yürüyen kişiyi kendisini takip ediyor sanmasıydı. Şahıs arkasından gelen kişiyi tabanca ile öldürmüştü. İlçe bu olaylarla çalkalanırken bugün bir dehşet daha yaşandı.



Önüne geleni bıçaklayıp, yumrukladı

Mehmet Akif Mahallesi’nde ki olayda ise bir kişi eline aldığı bıçağı yoldan geçen vatandaşlara sapladı. Bu da yetmezmiş gibi önüne çıkanlardan birni de yumrukladı.



Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İddiaya göre, iki kişi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı. Saldırgan daha sonra bir kişiyi de yumrukladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu.



Saldırgan kaçtı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



Küçükçekmece’deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı Küçükçekmece'de acil tıp teknisyeni genç kadının annesini satırla öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Tuğçe S.'nin olaydan 3 gün önce annesinin altın ve paralarını zorla aldığı öğrenildi.